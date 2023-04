I voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la finale di ritorno di Coppa Italia Serie C: pagelle Vicenza Juventus Next Gen

(inviato allo Stadio Romeo Menti di Vicenza) – I voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la finale di ritorno di Coppa Italia Serie C: pagelle Vicenza Juventus Next Gen.

Daffara 6 – Trafitto da tre reti dentro l’area di rigore. Può fare poco o nulla.

Riccio 6 – Primo tempo in cui respinge davvero di tutto. Nella ripresa subisce diversi patemi in marcatura su Ferrari, così come tutta la retroguardia.

Poli 6 – Il ruggito del capitano nel momento cruciale. Suo il 2-1, di testa, da leader. Ma anche lui in copertura soffre nella ripresa. Dall’82’ Yildiz SV.

Huijsen 6 – Prova a replicare l’eurogol del Moccagatta col Foggia, ma questa volta con meno fortuna. Dal suo binario prende forma il cross che porta al pareggio.

Barbieri 6 – Sale con costanza, dando grande supporto alla manovra offensiva. Si scarica anche lui le batterie col passare dei minuti. Dal 68′ Compagnon 5.5 – Si divora un gol in area di rigore.

Sersanti 6 – Lavoro importante da equilibratore. Bene nell’interdizione, anche se si inserisce meno del solito in area di rigore.

Barrenechea 5.5 – L’azione si sviluppa prevalentemente sulle fasce, e ciò non giova alla sua tecnica. Tesse poche trame, quasi mai nel vivo del gioco. Dall’82’ Besaggio SV.

Iling 6.5 – È vero, pesa il rigore sbagliato. Ma a sinistra è una freccia costante: cross, spunti, sovrapposizioni e l’assist per il momentaneo 2-1 di Poli.

Sekulov 6.5 – Cuce, rifinisce, conclude fin quando ne ha. Suo il gol pesante che illude, ne sbaglia qualcuno di troppo ma è il faro della manovra. Dal 78′ Pecorino SV.

Soulé 5.5 – Dialoga bene con i compagni a inizio partita. Ma è ben osservato dalla difesa del Vicenza: si spegne alla distanza, finendo per essere ingabbiato totalmente.

Da Graca 6 – Tanto lavoro sporco, movimenti a dare profondità per la squadra. In area di rigore i compagni non lo servono sempre con i giri giusti. Dal 68′ Cerri 5.5 – Incide poco in area di rigore.

All. Brambilla 6 – Partita a due volti: primo tempo di grande solidità, ripresa da azzerare.

