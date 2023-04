Brambilla a Rai Sport: «Meritavamo di più, ci abbiamo sempre provato». L’allenatore della Juventus Next Gen commenta la sconfitta

Brambilla è intervento a Rai Sport dopo la sconfitta della sua Juventus Next Gen per 3-2 col Vicenza nella finale di ritorno di Coppa Italia di Serie C

L’ANALISI – «merito al vicenza che ha vinto la coppa, noi sapevamo che il gol della partita di andata nel finale e la nostra traversa al 92’ sarebbero stati pesanti nel gestire il ritorno. c’è poco da rimproverare ai ragazzi, hanno buttato il cuore in campo, meritavamo anche di più ma complimenti a loro»

RAMMARICO DEL RIGORE SBAGLIATO – «ci abbiamo sempre creduto, con quel rigore gli ultimi minuti li avevamo per provare a vincerla. la partita l’abbiamo fatta, abbiamo messo tutto quello che avevamo. complimenti ai ragazzi»

SECONDO TEMPO – «cosa è successo? bella domanda. avevamo il vicenza di fronte, non squadra di terza categoria. potevamo chiudere il primo tempo in doppio vantaggio, poi c’è stata la reazione del vicenza. peccato perché meritavamo di più. abbiamo fatto gran primo tempo, sapevamo di dover vincere, abbiamo giocatocome avevamo preparato in settimana. nel secondo sono uscite forza e esperienza del vicenza. sono partite che servono, fanno crescere i ragazzi»

