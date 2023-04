Thomassen a Rai Sport: «Secondo tempo dominato, la coppa è per la città». L’allenatore del Vicenza si gode la vittoria

Thomassen, allenatore del Vicenza, ai microfoni di Rai Sport ha commentato la vittoria della Coppa Italia di Serie C dopo aver battuto la Juventus Next Gen in rimonta per 3-2.

L’ANALISI – «Gara da due facce. Nel primo tempo dobbiamo ammettere che eravamo in difficoltà, un po’ bloccati. Alla fine del primo tempo ho cercato di trasmettere un po’ di serenità e coraggio in più. Bravissimi loro nella difficoltà a venirne fuori e trovare l’episodio a favore. Nel secondo tempo c’è stata la reazione dei ragazzi, non ho fatto grandi cambi tattici, Ho chiesto di fare passo avanti e non indietro. Quel poco ci ha permesso di prendere in mano il secondo tempo e di dominare».

LA REAZIONE NEL SECONDO TEMPO – «Questa è la cosa che mi porto a casa oggi oltre a bellissimo trofeo per club e città. La gara ci deve rendere consapevoli che nella difficoltà possiamo emergere».

FERRARI DECISIVO – «Franco ci ha messo del suo, ma mi sento di elogiare tutti, dai magazzinieri a tutti i ragazzi e la società. La coppa è relativamente poco mia, ci sono stati due allenatori prima di me che ci hanno messo del loro».

OBIETTIVO PLAYOFF – «E’ una rosa con tanta qualità dentro, tanto ampia. Le ultime due partite i titolari sono stati 16, ma ce ne sono tanti altri ancora. Ne avremo bisogno per arrivare in fondo a giugno che è nostro obiettivo».

