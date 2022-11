Ecco le parole dell’ex portiere dell’Inter, Gianluca Pagliuca, l’ex nerazzurro parla così a TMW della sua ex squadra.

Sono queste le parole di Gianluca Pagliuca, l’ex portiere nerazzurro che parla così dell’Inter a TMW, soprattutto su Onana: “Sta facendo quello che deve fare: non ha fatto errori e ha fatto buone partite. Secondo me finora è stato protagonista di un discreto inizio di stagione. Poi si può sempre migliorare, però sinceramente non ha fatto errori e con la Juve ha fatto anche una bella parata. D’istinto, ma Onana è soprattutto un portiere d’istinto, molto reattivo“.

Conclude su Handanovic: “Io non lo so, non ha bisogno dei miei consigli. La carta d’identità vale per tutti, è successo per me e vale anche per lui. Farà le sue valutazioni, penso che Handanovic sia stato un grandissimo portiere. Poi è fisiologico: ci sta un calo di forma, ci sta che non sei più reattivo come prima. Non esiste un atleta che sopra i 40 anni, o vicino ai 40, raggiunga il top della forma“.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG