Gianluca Pagliuca ha detto la sua a Tv Play sulla stagione che sta disputando Yann Sommer ed in generale sul rendimento dell’Inter. “Non mi aspettavo un’Inter così schiacciasassi, pensavo che la Juve avrebbe dato più filo da torcere, invece dopo lo scontro diretto i bianconeri hanno mollato”.

Il rendimento del portiere

“Sommer ha fatto un’ottima stagione, sempre decisivo e l’Inter ha fatto una plusvalenza incredibile considerando anche l’acquisto e la cessione di Onana. Sommer non è un ragazzino ma è affidabilissimo. Il gol di Udine per me è un concorso di colpe tra lui e Dumfries che l’ha un po’ ingannato, ma non è successo niente e passerà nel dimenticatoio”. Onana è stato venduto per più di 50 milioni mentre l’ex Bayern Monaco è costato appena 7 milioni di euro; i nerazzurri però prima o poi dovranno cercare un suo erede.

Il desiderio

“L’Inter ha bisogno di un portiere affermato, non una scommessa. A me sarebbe piaciuto Vicario e so che l’Inter c’ha pensato, ma poi è andato al Tottenham. Non dimentichiamo che Sommer ha 35 anni ma è ancora nel pieno della sua forza e per qualche anno sarà ancora il portiere nerazzurro”. L’Inter effettivamente trattò Vicario l’estate scorsa quando quest’ultimo era ancora all’Empoli ma i nerazzurri potevano spendere solo dopo aver ceduto Onana; il Tottenham semplicemente fece prima.

