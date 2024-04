Il tecnico Emiliano Leva ha allenato il match winner della gara di Udine quando era nelle giovanili della Lazio.

Emiliano Leva a Sportitalia ha parlato del rendimento di Davide Frattesi: “Ad inizio anno dissi che per me avrebbe fatto 10 goal e tanti pensarono che esagerassi. Anche lunedì invece ci ha messo lo zampino regalando 3 punti all’Inter, è indiscutibile. Uno come lui avrebbe spazio in qualsiasi top club: all’Inter ne sta avendo meno per l’abbondanza che c’è, ma sta facendo sentire eccome il suo apporto. Non ce ne sono molti come lui”.

Davide Frattesi

A partita in corso

Difficile scalzare dai titolari uno tra Barella e Mkhitaryan ma Frattesi riesce a entrare subito in partita quando entra in campo: “Penso che il fatto che entri spesso nell’ultima mezz’ora dipenda dal fatto che Inzaghi voglia tenere alto il ritmo di gioco e lui è funzionale con la sua corsa. Poi dipende da come si vuole impostare il gioco, lui è uno eccezionale negli inserimenti e riesce anche a finalizzare il gioco”.

Spesso decisivo nel finale

“E’ dovuto alla concentrazione alta che mantiene sempre, con la quale si fa trovare sempre pronto. Poi ci sono la sua grande determinazione ed il coinvolgimento che ha nel gruppo e nella squadra. Il futuro è suo”. Frattesi ha più goal segnati (5) che partite giocate da titolare (3) in campionato. La rete di lunedì scorso è la seconda avvenuta in pieno recupero e che si è rivelata decisiva per la vittoria finale della sua squadra, accadde lo stesso anche contro l’Hellas Verona.

