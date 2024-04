L’ex attaccante Alessandro Altobelli elogia le qualità del regista turco.

Alessandro Altobelli alla Gazzetta dello Sport ha analizzato il modo di tirare i calci di rigore di Hakan Calhanoglu. “Non si spaventa mai e non si fa prendere dall’emozione. Quando va a calciare un rigore, ha una naturalezza come se stesse per tirare un corner. Difficile trovare un altro con una simile freddezza”.

Il segreto

“Parte piano, con passi lenti, e guarda il portiere finché non arriva sul pallone. Aspetta un suo movimento e, se non lo fa, calcia forte e angolato: anche se il portiere indovina l’angolo giusto, su tiri così precisi e potenti non può mai arrivare. Per avere una sicurezza come quella di Calhanoglu ci vogliono allenamento, sangue freddo e un gran calcio”.

L’alternanza

“Se il risultato è sullo 0-0, mi sembra inevitabile che sul dischetto vada Calhanoglu ovvero lo specialista della squadra. Se invece la partita è ‘decisa’, allora deve tirare Lautaro, che è in corsa per la classifica dei cannonieri e merita di vincerla”.

I meriti di Inzaghi e della dirigenza

“Nessuno metteva in dubbio il suo valore, ma è innegabile che il nuovo ruolo che Inzaghi gli ha cucito addosso ne stia esaltando il rendimento. Direi bravissimi anche i dirigenti a prenderlo a parametro zero. Zhang è stato spesso contestato, ma è a un passo dal settimo trofeo: vuol dire che ha gestito bene e si è affidato a dei professionisti super come Marotta e Ausilio. La squadra attuale è composta da diversi parametri zero o da elementi arrivati spendendo poco: certe operazioni le chiudono solo quelli che capiscono di calcio”.

