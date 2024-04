Il giornalista Beppe Severgnini celebra i meriti del club nerazzurro in tutte le sue componenti per il campionato straordinario disputato.

Beppe Severgnini sul Corriere della Sera parla di Udinese-Inter come di un punto di svolta. “La vittoria — e i successivi festeggiamenti in campo, quasi esagerati — segnano un cambio di stagione. Questa è finita, si pensa alla prossima. Lo scorso campionato, allo stadio Friuli, l’Inter era andata in vantaggio, poi aveva perso malamente (3-1). Stavolta è andata sotto, e ha vinto (1-2)”.

I meriti

“Nel girone di ritorno, finora, undici vittorie su dodici partite, trentun gol fatti, solo sei incassati. Impressionante. Molto merito va ai giocatori. È evidente che, nella squadra, si è creato un affiatamento formidabile. Barella ha smesso di protestare, Lautaro gioca tranquillo, Bastoni e Dimarco crescono a vista d’occhio. Frattesi accetta di entrare a partita in corso quand’è, di fatto, titolare in Nazionale. Anche la mano di Riccardo Ferri, mio concittadino, si vede: un fratello maggiore travestito da team manager. Certo, vincere aiuta a vincere, ma ogni tanto scatta una magia che trasforma le addizioni in moltiplicazioni. Il Napoli, lo scorso anno, è un buon esempio”.

Sul tecnico

“Anche Simone Inzaghi sta sorprendendo tutti (anche sé stesso, probabilmente). La gestione nervosa di una squadra d’alto livello, in qualsiasi sport, è complicata. Inzaghi, l’afono più vocale del calcio italiano, è diventato davvero bravo, e sembra avere le idee chiare. L’Inter, in campo, dà l’impressione di sapere sempre cosa fare. Sullo stesso gradino del podio sta Beppe Marotta. La sua competenza è nota, la sua tranquillità contagiosa, la sua parsimonia ammirevole: ha costruito la squadra vincente sui «parametri zero» (Sommer, Acerbi, Mkhitaryan, Calhanoglu, Thuram). Col suo sorriso lacustre, l’amministratore delegato può trarre in inganno chi non conosce i lombardi e scambia la semplicità per ingenuità, il garbo per insicurezza, la pacatezza per rassegnazione”.

L’articolo Severgnini: “L’esultanza di Udine mostra un cambio di stagione, questa è finita, Inzaghi sta sorprendendo anche sé stesso” proviene da Notizie Inter.

