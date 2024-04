L’agente FIFA Sabatino Durante ha detto la sua sul prossimo mercato dei nerazzurri.

Sabatino Durante ha parlato a Sportitalia di Bento, portiere brasiliano accostato all’Inter in vista della sessione estiva di calciomercato. “È un ottimo profilo. Ha il passaporto, ha già debuttato in Nazionale. È giovane, ha talento e fisico. Ma credo che andare a spendere 25 milioni di euro in un reparto dove l’Inter è già ben coperta oggi, non sia saggio”.

Giuseppe Marotta Piero Ausilio

A chi servirebbe

“Il profilo è ottimo, non dico questo, ma l’Inter ha Yann Sommer e dietro di lui Emil Audero che potrebbe fare anche il primo. Con il budget che ha l’Inter andrei su altro, anche se per fortuna noi tifosi dell’Inter abbiamo Piero Ausilio e Beppe Marotta che sono i numeri uno anche nello scegliere i profili giusti che sono anche delle occasioni, come i parametri zero. Marcus Thuram, Hakan Calhanoglu e gli altri ne sono la dimostrazione. Non penso spenderanno dunque lì. Se ci fosse Massimo Moratti allora ok, ma sono cambiati i tempi. Chi gestisce Bento è mio amico, ma io dico le cose che penso e c’è chi ha più bisogno di uno come Bento, vedi il Napoli. Lui poi è uno che sa giocare con i piedi e gli azzurri ne hanno necessità”.

Il consiglio

“Interverrei magari a centrocampo visto che c’è chi non è più giovanissimo. Piotr Zielinski va benissimo, ma è uno da box to box, serve più un cervello. Henrikh Mkhitaryan ha 35 anni e non può fare sempre 50 partite. Calhanoglu si è trasformato in quello anche se una volta era diverso. Visto che davanti arriva già Mehdi Taremi a parametro zero, dico che qualcuno può servire con più cervello appunto”.

