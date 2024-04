Il tecnico Paulo Turra ha allenato il portiere brasiliano che viene accostato ai nerazzurri come possibile successore di Sommer.

Paulo Turra ha parlato di Bento dell’Athletico Paranaense ad FcInterNews: “È un portiere molto freddo, che sa stare tra i pali, uno che non vuole essere protagonista a tutti i costi. È rapido, aggressivo, ha un potere di reazione molto efficace. Non è un portiere di quelli: ‘Guarda, sono qui’. È molto tranquillo, un estremo difensore di eccellenza”.

Bravo anche in impostazione

“Sì, lo affermo con totale sicurezza. Bento in questo aspetto è migliorato molto. A tal proposito, quando diventai io l’allenatore principale della squadra, gli diedi alcuni suggerimenti, facendolo lavorare molto con lo staff su questo aspetto. Fu un salto molto importante nella sua evoluzione come calciatore, del suo stile di gioco. Oggi Bento è un portiere sicuro con i piedi, ha un buon calcio lungo, un ottimo passaggio corto”.

Yann Sommer

Un suo eventuale all’Inter

“Buon innesto per l’Inter? Assolutamente sì, soprattutto per il tipo di gioco che sviluppa Inzaghi. Bento sarebbe un ottimo rinforzo per l’Inter, lo vedrei benissimo nel protocollo nerazzurro creato da Inzaghi, un modello molto interessante e attuale. Bento ovviamente è abile tra i pali, ma pure sicuro con i piedi. Principalmente ha molta forza, gioca la palla con qualità”.

Il paragone

“Julio Cesar è di un’altra epoca, Bento è più tranquillo. Lo paragonerei di più a Taffarel. Poi chiaro, allora non si giocava molto con i piedi, anche se Taffarel era forte in questo aspetto. Per la postura del gioco e la tranquillità, la referenza è Taffarel”.

L’articolo Turra: “Bento è un portiere eccellente, rapido ed aggressivo, sarebbe un ottimo rinforzo per Inzaghi” proviene da Notizie Inter.

