L’ex portiere Gianluca Pagliuca ha criticato il modo di tirare la massima punizione.

SportMediaset ha intervistato Gianluca Pagliuca che ha parlato dei tanti errori dal dischetto di queste settimane. “Rigori? Una volta c’era meno tecnologia, andavi più a memoria, guardavi negli occhi i rigoristi e poi ti muovevi a intuito e cercavi di indovinare l’angolo. Oggi hai più mezzi, c’è internet, vai a vedere come e dove i rigoristi sono soliti tirare: insomma, adesso i portieri sono un po’ più avvantaggiati”.

Sui rigoristi di oggi

“Allora, il rigore di Nico è come quello di Giroud contro il Bologna: io non capisco questi rigoristi che devono tirare piano per spiazzare il portiere… I rigoristi bravi tirano una botta nell’angolo e lì il portiere può fare ben poco. Adesso i portieri ti conoscono, stanno fermi e si muovono battezzando l’angolo giusto”.

Lautaro Martinez

Sul contatto Sommer-Nzola

“Venti anni fa quello non era mai rigore, assolutamente. E’ capitato anche a me di uscire e prendere palla e poi l’attaccante e lo stesso attaccante non protestava… Adesso questi sono rigori moderni, come dice Mourinho… Cose assurde, il rigore deve essere un fallo eclatante. Vale anche per i pestoni, ad esempio…”.

Sul derby d’Italia

“Sono due squadre che lotteranno fino alla fine, lo scudetto è sicuramente affare loro. L’Inter ha più qualità, come rosa è più forte, però la Juve non molla mai, è una sua caratteristica. Darà filo da torcere sino alla fine, perché ha solo il campionato e la Coppa Italia che però leva molte meno energie della Champions. Prevedo una lunga battaglia, spero che vinca l’Inter, ma sarà difficile perché la Juve è affamata“.

