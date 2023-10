Le parole di Federico Di Francesco, centrocampista del Palermo: «La squadra mi è sempre piaciuta sin da ragazzo, trasmette entusiasmo»

Federico Di Francesco ha parlato al Corriere dello Sport del suo trasferimento al Palermo e del suo ambientamento con i rosanero. Di seguito le sue parole.

«Ho trovato un gruppo eccezionale: solitamente quando si cambia squadra, c’è sempre da considerare almeno un mese di ambientamento. Qui fi n dal primo giorno mi sono sentito subito a mio agio, ho il vantaggio di aver già giocato con 6-7 compagni, molti ad Empoli due anni fa (Stulac, Henderson, Mancuso, ndc), Ceccaroni a Lecce. Questo ha facilitato il mio ingresso. La squadra mi è sempre piaciuta sin da ragazzo, trasmette entusiasmo, ma non ero mai stato in città. Ora che la conosco mi piacerebbe fare qualcosa di storico assieme a questo gruppo ma sono uno che guarda al presente. Per ora il focus è oggi poi vedremo. Quattro gare in casa sulle prossime 5? Durante la sosta mettiamo più benzina nelle gambe, e guardiamo solo la prossima che arriva. Il lato positivo è che con tante partite al Barbera, possiamo moltiplicare l’entusiasmo della nostra gente».

