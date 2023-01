Le parole di Andrea Accardi dopo il suo addio al Palermo. Tutti i dettagli sul lungo post pubblicato dal difensore

Andrea Accardi, tramute un lungo post pubblicato sui propri social, ha dato l’addio al Palermo.

PAROLE – «Spiegare a parole quello che ho vissuto in questi anni sarebbe riduttivo ma ci tengo a ringraziare le tantissime persone che ho conosciuto in questo magnifico e lunghissimo viaggio che nella tappa finale ci ha regalato una promozione magnifica in Serie B. Iniziando da chi ha lavorato dietro le quinte per la squadra facendo il lavoro più pesante mettendosi sempre a disposizione, poi i miei compagni ed ex compagni alcuni dei quali oggi reputo veri amici con cui ho condiviso tantissime battaglie sportive piene di gioia, alcune di queste indimenticabili. – conclude Accardi – Un grazie speciale va ai tifosi veri del Palermo, quelli che ci sono sempre stati, quelli che sono davvero innamorati delle proprie radici e si identificano con la squadra della propria città, a loro va il mio affettuoso saluto perché si è sempre fieri di essere Palermitani e tifosi del Palermo nella buona e nella cattiva sorte. Vi porterò per sempre nel mio cuore».

L’articolo Palermo, il saluto di Accardi: «Non piangere perché è finita» proviene da Calcio News 24.

