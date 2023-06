Palis si presenta ai tifosi della Juventus Women: «Juve grandissimo club, qui per vincere titoli»

A Juventus TV, la neo bianconera Ella Palis si presenta così.

LE PRIME SENSAZIONI – «Se uno conosce un po’ il calcio sa che la Juventus è un grandissimo club. Per me è un onore essere qui e sono felice di poter indossare questi colori».

LA SCELTA DELLA JUVE – «Ci sono diversi motivi che mi hanno spinto a venire qui. Innanzitutto le strutture e il fatto che ogni anno lotti per vincere dei trofei. Io voglio vincere e so che alla Juve è possibile. So che c’è un bel gruppo, la squadra ha un ottimo livello. È un passaggio importante per me e sono sicura che andrà tutto bene».

CHE GIOCATRICE SEI – «Sono una giocatrice dotata di una buona visione di gioco. Sono una centrocampista centrale, mi piace recuperare palloni e spingermi in area per cercare di segnare. Mi piace dialogare con le compagne di squadra per mantenere il possesso».

FUORI DAL CAMPO – «Nella vita di tutti i giorni sono una persona molto discreta, a cui piace stare e parlare con le altre persone. Le francesi in squadra Conosco Pauline dalla Nazionale, so come gioca. Non ho mai giocato con Benedict Simon. La conosco, in Francia ci conosciamo un po’ tutte. È positivo sapere che ci sono due francesi in squadra, mi daranno una mano con la lingua».

OBIETTIVI – «Vincere titoli, il più possibile. Anche la Champions League, perché no. È uno dei miei primi obiettivi».

The post Palis: «Juve grandissimo club, qui per vincere titoli» appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG