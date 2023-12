Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match del Monza contro la Juventus, Palladino ha fatto chiarezza sul suo futuro

Idee chiare. Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match del Monza contro la Juventus, Palladino, accostato anche alla panchina Milan per il dopo Pioli ha fatto chiarezza sul suo futuro:

«Se è vero che la Juve ha pensato a me? Questa è una domanda cattiva, sapete che non parlo del passato e di mercato. L’anno scorso ci sono state squadre che mi hanno contattato, più di una, ma non dirò quali. Ho un contratto fino a giugno con il Monza e c’è una crescita ancora in corso con questo club»

