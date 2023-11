Il centrocampista dei brianzoli ha colpito ancora in campionato ed ora è stato convocato in nazionale; un autentico periodo d’oro per lui.

Sabato scorso, l’altro ieri, il Monza ha pareggiato 1-1 contro il Torino in casa, la rete dei brianzoli l’ha segnata ovviamente Andrea Colpani. L’italiano è l’uomo del momento visto che è stato convocato anche in nazionale per le sfide decisive delle qualificazione agli Europei del 2024 contro Macedonia e Ucraina.

Le dichiarazioni

L’allenatore del Monza Raffaele Palladino a fine gara ha commentato così le sue prestazioni ai microfoni di Sky Sport. “Colpani può crescere ancora tanto, è un giocatore di talento ma anche di sostanza fisica. E’ un giocatore universale, può giocare anche da mezzala nel 3-5-2 ma fare anche il trequartista, adesso gioca sottopunta perché l’ho voluto avvicinare alla porta. Ha passo, qualità, tecnica e tiro: si sa muovere e sa vedere il gioco, può fare l’esterno nel 4-3-3, può giocare ovunque. Attraverso questo percorso che stiamo facendo insieme, sono sicuro che migliorerà e sarà pronto per una big a fine campionato”.

stadio Brianteo

Scenari di mercato

Colpani è nel mirino di tutte le big italiane visto che quello succitato è addirittura il sesto goal in Serie A per quel che riguarda questa stagione: ha segnato più di diversi attaccanti. Le dichiarazioni del suo tecnico sembrano “assist” di mercato ma la realtà è che è tutto prematuro; l’italiano tra l’altro è legato al Monza da un contratto valido fino al 2028, serviranno tanti soldi per comprarlo.

L’articolo Palladino fa l’assist a Inzaghi? “Colpani può giocare anche mezzala” proviene da Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG