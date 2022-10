Palladino: «I miei calciatori ce la metteranno tutta per mettere in difficoltà il Milan». Le parole del tecnico del Monza

Raffaele Palladino ha parlato in conferenza stampa di come poter mettere in difficoltà il Milan. Ecco le parole del tecnico del Monza:

«Ha organizzazione, senza dubbio. Ha anche una grande condizione fisica, in crescita. Abbiamo tenuto botta all’Udinese che è una squadra molto forte e faremo altrettanto con il Milan. La nostra idea è limitare le cose che fanno meglio e dopo cercheremo di giocare con voglia e coraggio, perchè non penseremo solamente a difendere ma vogliamo dare un senso a questa partita. Sono certo che i miei calciatori ce la metteranno tutta per mettere in difficoltà il Milan».

The post Palladino: «I miei calciatori ce la metteranno tutta per mettere in difficoltà il Milan» appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG