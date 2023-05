Palladino incorona Rovella: «Lo amo calcisticamente, avrà un grandissimo futuro». Le parole dell’allenatore

Raffaele Palladino, in conferenza stampa, ha parlato così di Rovella, centrocampista del Monza di proprietà della Juve.

ROVELLA – «Stravedo per lui, lo amo calcisticamente e mi fa spesso anche arrabbiare. Avrà un grandissimo futuro. Caprari sta facendo un grande campionato, non ha realizzato molti gol ma è molto funzionale per la squadra. Può fare ancora di più, ne sono convinto e lui lo sa».

