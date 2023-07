Raffaele Palladino, allenatore del Monza, ha parlato di Rovella della Juve, Carlos Augusto e dei contatti con altri club

Intervistato dal Corriere dello Sport, Raffaele Palladino ha parlato così di alcuni temi che riguardano anche la Juve. Le dichiarazioni del tecnico del Monza.

CONTATTI CON ALTRI CLUB – «Di sicuro certe cose mi fanno piacere ma la stretta di mano con Berlusconi e Galliani vale di più. Hanno avuto il coraggio di farmi esordire da inesperto, voglio ripagare la loro fiducia riposta. Mi sento di essere diverso rispetto agli altri, propongo un calcio in continua evoluzione. Mi piace studiare sempre cose nuove e mi auguro che i giovani abbiano sempre più spazio».

MERCATO – «Abbiamo perso Rovella ma abbiamo aggiunto Gagliardini in mezzo al campo. L’ossatura c’è, dobbiamo solo puntellare qualcosa. Non mi piace avere il calciomercato aperto mentre si gioca ma me ne farò una ragione. Carlos Augusto? Se dovesse andare in un grande club sarò felice per lui».

The post Palladino Juve: «Perso Rovella, se Carlos Augusto andasse via…». Poi parla dei contatti con altri club appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG