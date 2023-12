Raffaele Palladino, allenatore del Monza, ha così parlato prima del match contro la Fiorentina: le sue dichiarazioni sugli scontri diretti

Raffaele Palladino ha parlato a Sky Sport prima di Monza-Fiorentina, facendo riferimento alla gara contro l’Inter.

LE PAROLE – «La passata stagione è irripetibile, è stata un’annata fantastica. In questo è più difficile, però la classifica è sempre buona. Non abbiamo mai perso scontri diretti e siamo contenti, manca una vittoria contro una grande squadra come la Fiorentina, che sia per giocatori che società è molto forte».

L'articolo Palladino: «L'anno scorso abbiamo vinto contro le big» proviene da Inter News 24.

