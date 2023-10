Palladino sull’obiettivo della Juventus: «Mi auguro che sia chiamato in Nazionale». Le dichiarazioni del tecnico del Monza

Raffaele Palladino ha parlato così nel post partita di Monza-Udinese.

Queste le sue parole a DAZN su Andrea Colpani, obiettivo del calciomercato Juve: «Colpani sta bene, lavora tanto e non deve mai calare d’intensità negli allenamenti. Ha talento e va coltivato. Sta diventando davvero completo, ma io lo sprono per stimolarlo sempre. Faccio sempre la parte del cattivo, gli chiedo di fare meglio ma è perché gli voglio bene. Ha capito che questo è un anno importante per lui. Chiamata in Nazionale? Me lo auguro per lui, sarebbe un orgoglio anche per noi. La Nazionale però passa dalle prestazioni con il Monza».

