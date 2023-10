Il giornalista napoletano Carlo Alvino commenta così il colpo rifilato da Federico Gatti a Djuric durante Juve-Verona.

Gatti is the new Chiellini … esente dalla giusta e meritata punizione solo per la maglia che indossa. pic.twitter.com/GALUTcOvcn — Carlo Alvino (@Carloalvino) October 28, 2023

