Pallone d’Oro 2023, in Spagna sono sicuri: spoilerato il vincitore. Ecco svelato il nome del giocatore che trionferà

Secondo quanto riferito dal quotidiano spagnolo Sport, sarà Lionel Messi il vincitore del Pallone d’Oro 2023, il suo ottavo in carriera.

In Spagna ne sono sicuri, indicando come fattore determinante la vittoria da protagonista del Mondiale in Qatar con la sua Argentina. Ricordiamo, nessun giocatore del Milan presente nella lista dei candidati per il titolo.

