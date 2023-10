Pallone d’Oro 2023, le cerimonia di premiazione: a Parigi si incorona il miglior giocatore dell’ultimo anno solare

A Parigi, al Théâtre du Châtelet, è stato consegnato l’ambito riconoscimento, il premio di France Football, arrivato quest’anno alla sua 66esima edizione. Calcionews24.com ha seguito LIVE la cerimonia.

Pallone d’Oro 2023, cerimonia:

Ecco la classifica finale.

1°

2°

3°

4°

5°

6°

7°

8°

9°

10°:

11°: Mohammed Salah (Liverpool)

12°: Robert Lewandoswki (Barcellona)

13°: Yassine Bounou (Siviglia/Al-Hilal)

14°: Ilkay Gundogan (Manchester City/Barcellona)

15°: Emiliano Martinez (Aston Villa)

16°: Karim Benzema (Real Madrid/Al-Itthiad)

17°: Khvicha Kvaratskhelia (Napoli)

18°: Jude Bellingham (Borussia Dortmund/Real Madrid)

19°: Harry Kane (Tottenham/FC Bayern)

20°: Lautaro Martinez (Inter)

21°: Antoine Griezzman (Atletico Madrid)

22°: Kim Min Jae (Napoli/FC Bayern)

23°: André Onana (Inter/Manchester United)

24°: Bukayo Saka (Arsenal)

25°: Josko Gvardiol (RB Lipsia/Manchester City)

26°: Jamal Musiala (Fc Bayern)

27°: Nicolò Barella (Inter)

28°: Randal Kolo Muany (Eintracht/PSG)

29°: Martin Odegaard (Arsenal)

30°: Ruben Dias (Manchester City)

Pallone d’Oro 2023, i 30 finalisti:

Harry Kane

Luka Modric

Victor Osimhen

Kim Min Jae

Kylian Mbappé

Robert Lewandowski

Antoine Griezmann

Lautaro Martinez

Rodri

Vinicius Jr

Ilkay Gundogan

Julian Alvarez

Martin Odeegard

Yassine Bounou

Nicolò Barella

Ruben Dias

Khvicha Kvaratskhelia

Emiliano Martinez

Bernardo Silva

Kevin De Bruyne

Randal Kolo Muani

Bukayo Saka

Jude Bellingham

Mohamed Salah

Jamal Musiala

Karim Benzema

Josko Gvardiol

André Onana

Erling Haaland

Lionel Messi

Pallone d’Oro 2022: i premi assegnati

Oltre al Pallone d’oro per il miglior calciatore verranno assegnati il Pallone d’oro femminile, il Premio Yashin per il miglior portiere e il Premio Kopa per il miglior giocatore Under 21, e non solo.

Premio Kopa:

Premio Socrates:

Pallone d’Oro femminile:

Premio Muller:

Premio Yashin:

Squadra dell’anno:

