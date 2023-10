Il regista dell’Inter Kristjan Asllani sta trovando più spazio in campo ultimamente: ieri ha anche ripagato la fiducia.

Kristjan Asllani è molto soddisfatto per la vittoria della sua Inter contro la Roma e per aver dato il via alla transizione che ha portato all’unico goal del match: ecco le sue considerazioni ai microfoni di DAZN. “Ringrazio il mister per le opportunità che mi sta dando. Voglio continuare a lavorare duro. Mi ha chiesto di far girare la squadra”.

L’elogio al collega

“Ho la fortuna di lavorare con Calhanoglu: lo vedo e lo ammiro, è uno dei migliori al mondo. Lui mi dice di migliorare in fase difensiva ed è vero”.

Kristjan Asllani

L’azione della rete

Inter-Roma è stata decisa dal tocco ravvicinato di Thuram ma l’azione è iniziata con un lunghissimo e precisissimo lancio proprio dell’albanese per Dimarco che poi ha servito il francese: “Il lancio per Dimarco? Mi piace cambiare gioco, poi sono stati bravi loro a finalizzare. Tutti vogliamo giocare, ma abbiamo un centrocampo forte“.

Retroscena di mercato

“Io via in estate? C’è stata una mezza voce prima dell’inizio del campionato, ma ho parlato con la società e ho sentito la fiducia, ho dunque pensato che fosse giusto restare. Sono contento di giocare con questi ragazzi. Le partite con l’Albania mi stanno aiutando. Lukaku? Non ne abbiamo parlato in settimana, lui ha fatto le sue scelte e noi lo rispettiamo”.

L’articolo Asllani: “Ringrazio Inzaghi per le opportunità, mi piace cambiare gioco, sono rimasto perché ho avvertito la fiducia” proviene da Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG