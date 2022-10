Florentino Perez, presidente del Real Madrid, ha commentato il Pallone d’Oro vinto da Benzema: paragone con un ex rossonero

Florentino Perez, presidente del Real Madrid, ha parlato ai microfoni di Cadena Ser dopo la vittoria del Pallone d’Oro di Karim Benzema. Queste le sue dichiarazioni sul talento francese, paragonato all’ex Milan Ronaldo.

«Sono felice perché alla fine Benzema riceve il giusto riconoscimento come miglior giocatore del mondo e lo è da almeno 3-4 anni. È un nove che è misto tra Ronaldo (Il Fenomeno) e Zidane. Innesca la manovra offensiva come Zidane e vede la porta come Ronaldo».

