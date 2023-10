Svelata la classifica del Pallone d’Oro dalla 30ª alla 20ª posizione: Nicolo Barella dell’Inter occupa la posizione 27

Importante riconoscimento per Nicolò Barella dopo la super stagione dello scorso anno. Il centrocampista dell’Inter è tra i finalisti per il Pallone d’Oro 2023.

2023 Men's Ballon d'Or ranking: 2️⃣6️⃣ Jamal Musiala

2️⃣7️⃣ Nicolo Barella

2️⃣8️⃣ Randal Kolo Muani

2️⃣8️⃣ Martin Ødegaard

3️⃣0️⃣ Ruben Dias#ballondor pic.twitter.com/KG5pRpr9eZ — Ballon d'Or #ballondor (@ballondor) October 30, 2023

Svelata la posizione in classifica del calciatore, che si piazza al 27° posto al mondo. Trentesimo posto per Ruben Dias, ventottesimo a pari merito tra Odegaard e Kolo Muani, ventiseiesimo per Musiala.

