Tancredi Palmeri si è espresso a margine della vittoria della Juve contro il Napoli, sulle conseguenze che avrà per l’Inter

Attraverso Twitter, il giornalista Tancredi Palmeri esprime il proprio pensiero dopo la vittoria della Juve contro il Napoli, e il conseguente scavalcamento dell’Inter in classifica.

LE PAROLE- «Bastano 5 minuti di Juventus per vincere, il che deve preoccupare l’Inter. In tutto il 2*T solo un’occasione per parte, che la Juve accompagna con 20 minuti di padronanza per poi chiudersi e controllare senza patemi. Il Napoli sbaglia ogni scelta alla giocata»

