Tancredi Palmeri su Sportitalia sottolinea la grande incertezza che regna all’interno del Milan riguardo la pianificazione della prossima stagione. “Riprende vita il campionato proprio sul finale. Perché con il podio praticamente già definito e assegnato, gli ultimi 270 minuti ritrovano interesse per i posti europei rimanenti e per la lotta retrocessione thrilling. Eppure visto lo stato infimo di combattività del campionato mostrato nell’ultimo mese, l’interesse e la suspence sono tutte fuori dal campo, non per il calciomercato in sé che vuole ancora un mese per entrare nel vivo e per vedere u po’ di soldi entrare in circolo, ma per il mercato allenatori che dopo tre anni di inedito e totale immobilismo adesso come da previsioni è in piena rivoluzione”.

Stefano Pioli

La situazione del Milan

“E siamo in pieno stallo all’italiana: la debacle del Milan in quattro giorni tra Roma e derby ha non solo fatto cambiare a 180 gradi le posizioni del club, ma innescato un effetto domino poderoso e surreale. Dove in pratica tutte le tessere del domino sono destinate a cadere, e però ancora nessuna l’ha fatto”.

Differenze di vedute

“Il lavoro coerente di Giuntoli espone le mancanze delle dirigenze di Milan e Napoli. I rossoneri come detto da un mese hanno cambiato completamente idea: molte alternative di allenatore sono sul tavolo, nessuna direzione precisa è stata presa. Nessuna offerta definitiva ancora avanzata a nessuno, nonostante i contatti più avanzati finora siano stati con Fonseca. Il che sicuramente indica una preferenza, ma assolutamente non definitiva, tanto più che l’interesse per Conceiçao è concreto, nonostante l’idea nasca dalla proposta di Mendes. E alla confusione si aggiunge il fatto che le tante idee sono peraltro non uniformi tra loro”.

