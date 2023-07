Il giornalista di Sportitalia, Tancredi Palmeri, si è espresso sul passaggio di Ivan Perisic all’Hajduk Spalato, ormai vicino

Intervenuto sul proprio account Twitter, Tancredi Palmeri ha voluto dire la sua sulla parabola discendente che ha visto protagonista Ivan Perisic da quando ha lasciato l’Inter: adesso il croato sembra prossimo al trasferimento all’Hajduk Spalato.

Perisic lascia l’Inter da mvp del campionato per fare un anno senza infamia e senza lode al Tottenham non qualificandosi poi alla Champions e adesso tornando all’Hajduk.

Ma sai che alla fine lasciare l’Inter non è poi sta grande idea, quasi tutti non vanno a migliorare — Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) July 6, 2023

Il giornalista si esprime così: «Perisic lascia l’Inter da mvp del campionato per fare un anno senza infamia e senza lode al Tottenham non qualificandosi poi alla Champions e adesso tornando all’Hajduk. Ma sai che alla fine lasciare l’Inter non è poi sta grande idea, quasi tutti non vanno a migliorare».

