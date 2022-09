Sono queste le parole di Pippo Pancaro a Milannews.it che parla del Milan sua ex squadra, durante un evento DAZN.

Sono queste le parole di Pippo Pancaro a Milanews.it che parla in un evento DAZN del Milan, ecco cosa dice: “Adesso il Milan deve cercare di riportare la stessa identità e le stesse certezze anche in Champions League. Non ho dubbi, conoscendo la mentalità di Paolo Maldini, che il Milan riuscirà a fare bene anche in Champions.“

sede Milan

Conclude così l’ex calciatore: “Cosa c’è di Ancelotti in Stefano Pioli? Non lo so, bisognerebbe viverlo quotidianamente. Da quello che sembra, ha un grande rapporto con i giocatori. Quindi forse in questa parte di carattere che lo porta ad essere benvoluto. Seconda stella? Sicuramente può giocarsela per vincere, ma ci sono Inter e Napoli. Il Milan certamente può dire la sua”.

