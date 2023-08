L’ex allenatore della Juve Antonio Conte ha dato la propria disponibilità a prendere le redini della panchina dell’Italia: le ultime

La FIGC continua a lavorare incessantemente per dare alla panchina dell’Italia il ct che merita, dopo le dimissioni inaspettate di Roberto Mancini.

Il primo nome della lista è quello di Luciano Spalletti, col quale i contatti sono già avviati e la trattativa imbastita. C’è da superare la clausola del Napoli di ADL, ma i legali sono al lavoro.

Da non sottovalutare la pista che conduce all’ex Juve Antonio Conte, che avrebbe già dato la propria disponibilità ad assumere l’incarico (anzi, ri-assumere) qualora la trattativa con Spalletti non dovesse andare in porto.

Il problema, per quanto riguarda l’ex bianconero, è che i discorsi andrebbero intavolati da zero, mentre con Spalletti sono già a buon punto.

In ogni caso, come rivela Gianluca Di Marzio, entro venerdì la questione nuovo ct sarà risolta.

