Tanti nomi, profili e suggestioni, per la panchina del Milan ma, ad oggi, nessuna conferma definitiva in merito. Il nome, come detto, che maggiormente solletica la fantasia dei tifosi è quello di Antonio Conte, preceduto da un curriculum vincente e di successo. La sua capacità di imprimere nelle squadre che allena il proprio marchio è sotto gli occhi di tutti, lo racconta la sua storia personale. Paolo Bargiggia ha fatto il punto sul toto-allenatore in casa Milan, svelando le reali percentuali di vedere in rossonero l’ex ct della Nazionale.

Il rapporto con Mendes spinge Conceicao

Sergio Conceicao avrebbe un forte sponsor a spingerlo al Milan: Mendes, il potente procuratore sportivo. Questo aspetto – sottolinea Bargiggia – porrebbe l’allenatore lusitano in cima alle preferenze del Milan. Il giornalista ha affermato infatti che “c’è questa liaison con Jorge Mendes e il Milan per arrivare a Conceicao. Ma bisognerà aspettare la finale di coppa di Portogallo tra Porto e Sporting. Si continuerà a lavorare per questo allenatore, anche perché Fonseca è vicino al Marsiglia”. Conclude poi sottolineando che “in questo momento credo che il Milan non abbia fatto, se non con Conceicao, passi in avanti con altri allenatori. Ogni tanto escono voci su Sarri o con Conte, ma io non rilevo nulla su quest’ultimo”.

Pioli al Napoli?

Paolo Bargiggia ha svelato inoltre le reali possibilità che Pioli possa, dopo il Milan, accasarsi al Napoli. Ha affermato infatti che “ad oggi, Pioli è più vicino alla panchina del Napoli che Gasperini”. Conclude sottolineando che “dico Pioli al Napoli perché De Laurentiis è ancora indietro per Gasperini e Napoli perché dovrebbe essere più appetibile dell’Atalanta”.

