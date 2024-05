Bento è sempre più un obiettivo dell’Inter. I nerazzurri, forti del sì del giocatore, tenteranno di abbassare la richiesta dell’Athletico Paranaense.

La questione Bento ha scaldato le ultime settimane di calciomercato, con il portiere dell’Athletico Paranaense che sembra essere decisamente orientato a trasferirsi all’Inter nella prossima stagione. La squadra milanese ha mostrato un forte interesse per il giovane estremo difensore, le cui prestazioni lo hanno posizionato tra i migliori portieri nel panorama calcistico brasiliano.

Il dilemma del trasferimento

Il principale ostacolo alla concretizzazione dell’affare risiede nel valore del cartellino di Bento. L’Inter spera di poter chiudere la trattativa con una cifra al di sotto dei 20 milioni di euro, ipotizzando anche l’introduzione di alcuni bonus che possano rendere l’offerta più attrattiva per l’Athletico Paranaense. Tuttavia, il club brasiliano valuta con attenzione le capacità del suo portiere, comprendendo l’importanza di una trattativa che rispetti il valore sportivo e di mercato raggiunto da Bento.

Giuseppe Marotta

Strategie e fiducie

All’interno dell’Inter c’è un clima di ottimismo, sostenuto dalla forte volontà di Bento di indossare la maglia nerazzurra e dalla promessa fatta dal giocatore al suo attuale club un anno fa, lasciando presagire una sua possibile partenza verso l’Italia. L’intenzione dell’Inter sarebbe quella di inserire Bento in rosa come riserva di Yann Sommer, per permettergli di maturare e crescere all’ombra di un portiere esperto, prima di affidargli pienamente la porta nerazzurra. La strategia è chiara e il fattore tempo sorride senza dubbio all’Inter che, ovviamente, non ha fretta di concludere la tratattiva se non alle condizioni che ritiene migliori.

