Il Napoli avrebbe al momento offerto di più al Genoa per avere Gudmundsson. Marotta cambia strategia e obiettivo.

Il mondo del calcio è sempre in fermento, specie quando si avvicina il periodo di apertura del mercato dei trasferimenti. Squadre e giocatori diventano protagonisti di trattative, alcune delle quali potrebbero cambiare le sorti dei club coinvolti per la stagione a venire. In questo scenario, il Napoli si ritrova al centro di speculazioni riguardanti il possibile addio di una delle sue stelle, Khvicha Kvaratskhelia, e il conseguente interesse nei confronti di Arnór Ingvi Guðmundsson, l’attaccante islandese del Genoa.

La situazione del Napoli

Il Napoli sta vivendo un momento particolare, con l’ombra di una partenza di Kvaratskhelia che aleggia sul futuro della squadra. Il georgiano ha mostrato capacità straordinarie dall’inizio della sua avventura in Italia, attirando su di sé l’interesse dei grandi club. La sua eventuale partenza sarebbe un duro colpo per il Napoli, che però sembra avere già in mente un possibile sostituto.

Albert Gudmundsson

Guðmundsson nel mirino

Arnór Ingvi Guðmundsson, attaccante islandese in forza al Genoa, emerge come principale candidato a raccogliere l’eredità di Kvaratskhelia al Napoli. Guðmundsson, con le sue prestazioni in Serie B, ha attirato l’attenzione di diversi club, ma sembra essere il Napoli ad avere l’offerta più convincente sul tavolo al momento. Nonostante l’interesse del Napoli, la situazione di mercato per Guðmundsson non è priva di complicazioni. L’Inter, infatti, si era mossa precedentemente con una proposta di prestito con obbligo di riscatto, cercando di inserire come contropartita il giocatore Zanotti. Anche la Juventus ha mostrato interesse, proponendo nomi come Miretti e Barrenechea per cercare di abbassare la richiesta economica del Genoa. Tuttavia, al momento, è il Napoli a condurre la danza delle offerte per l’attaccante islandese.

Alternative all’orizzonte

Mentre il Napoli valuta la situazione riguardante Guðmundsson, l’Inter, in caso di mancato accordo per l’islandese, potrebbe orientarsi su Vitor Roque, un talento costato 60 milioni lo scorso gennaio ma ora in rotta di collisione con l’allenatore Xavi. La situazione suggerisce che potrebbe arrivare in prestito, offrendo così all’Inter un’alternativa interessante sul mercato.

L’articolo Inter, sorpasso Napoli per Gudmundsson: Marotta cambia obiettivo proviene da Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG