Filippo Inzaghi ha tessuto le lodi del fratello Simone per quanto fatto alla guida dell’Inter, nonostante le cessioni illustri.

Filippo Inzaghi ha recentemente espresso il suo apprezzamento e ammirazione per il lavoro svolto dal fratello Simone Inzaghi nel guidare l’Inter alla conquista del titolo di campione d’Italia. Durante un’intervista rilasciata a Sport Mediaset, ha evidenziato come, contro ogni previsione, l’Inter abbia saputo crescere e trionfare nonostante le difficoltà, attribuendo un merito significativo a Simone per il successo della squadra.

Il lavoro di Simone

In un periodo in cui l’Inter ha dovuto affrontare la cessione di alcuni dei suoi giocatori principali e l’integrazione di nuovi elementi come Francesco Acerbi e Matteo Darmian, molti avrebbero potuto dubitare delle possibilità di successo della squadra. Tuttavia, secondo Filippo Inzaghi, il valore di Simone come allenatore e come persona ha fatto la differenza. La sua capacità di valorizzare ogni elemento della rosa e di costruire un gruppo coeso ha permesso all’Inter di superare le aspettative e di conquistare un importante titolo. Non sono infatti figli del caso i risultati ottenuti nel triennio di Inzaghi all’Inter.

Filippo Inzaghi

Oltre le difficoltà

Filippo ha riservato parole di stima per il fratello Simone, riconoscendone il carattere e la professionalità. Fin dai suoi primi giorni alla guida della Lazio, Simone aveva dimostrato di possedere le qualità necessarie per guidare le sue squadre al successo, facendosi apprezzare da giocatori e tifosi per il suo approccio al calcio e per i valori che trasmette. Queste caratteristiche, secondo Filippo, si sono confermate e consolidate nel tempo, permettendo a Simone di raggiungere risultati importanti anche con l’Inter.

L’articolo Inter, Filippo Inzaghi celebra il fratello Simone: “Squadra cresciuta grazie a lui” proviene da Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG