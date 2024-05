Il Barcellona ha offerto all’Inter Vitor Roque per l’attacco. Marotta ci pensa, può essere la prima alternativa a Gudmundsson.

Una nuova ipotesi si fa strada nel mirino dell’Inter per rinfoltire il reparto offensivo: Vitor Roque, giovane promessa brasiliana classe 2005, attualmente in forza al Barcellona, entra prepotentemente nell’orbita dei nerazzurri. La situazione del talento sudamericano al club catalano, unita a dinamiche interne poco favorevoli, potrebbe favorire un suo trasferimento alla corte di Inzaghi.

L’opzione Vitor Roque

Nonostante gli ingenti investimenti del Barcellona per assicurarsi le prestazioni di Roque dall’Athletico Paranaense, con un’operazione che ha toccato i 60 milioni di euro, il suo impiego sotto la guida di Xavi è stato alquanto marginale. Solo undici le presenze in maglia blaugrana, con due sole partite da titolare. Questa stagione scialba ha aperto le porte a una possibile partenza, con l’Inter che si profila come destinazione ideale per rilanciarsi.

Giuseppe Marotta

Scenario interista

Nelle stanze dirigenziali di viale della Liberazione il nome di Roque ha suscitato interesse, anche per i precedenti legami con il compagno di squadra Bento, seguito con attenzione per il futuro del reparto portieri dell’Inter. L’eventuale addio di Arnautovic e la necessità di rafforzare l’attacco dopo l’ipotesi Taremi pongono le basi per un mercato in entrata vivace.

Le trattative e le alternative

Gudmundsson rimane la priorità per l’attacco interista, ma l’apertura nei confronti di Roque dimostra la volontà di valutare diverse alternative di mercato. L’accordo potrebbe concretizzarsi attraverso una formula di prestito, evidenziando la speranza del giocatore di trovare maggior spazio e continuità con la maglia dell’Inter. In questa intricata tessitura di possibili trasferimenti, non è escluso che nell’affare possa rientrare anche Satriano, con il Genoa che mostra interesse verso l’uruguaiano. In attesa di ulteriori sviluppi, l’Inter osserva e valuta, pronta ad accogliere nuovi talenti in grado di rafforzare l’organico a disposizione di Simone Inzaghi. La vicenda di Vitor Roque, tra speranze del giocatore e strategie di mercato, si inserisce in un più ampio scenario di riflessioni e decisioni cruciali per il futuro offensivo nerazzurro.

