Panchina Milan, spunta il clamoroso retroscena di Andrea Pirlo: c’è stata una chiacchierata con l’ex DT rossonero Paolo Maldini

Ospite al Festival di Trento, Andrea Pirlo, accostato alla panchina del Milan, ha ammesso di averne parlato con Maldini:

«Ne abbiamo parlato, ma è stata giusto una chiacchierata fra amici. A qualcuno comunque ha dato fastidio il fatto che abbia iniziato la mia carriera da allenatore della Juventus senza aver fatto la gavetta. Io preferisco far parlare il campo e so che questa cosa non piace nemmeno ai giornalisti che qualche volta sono prevenuti in partenza. Sia ben chiaro, accetto tutte le critiche ma non attacchi personali. All’inizio non pensavo di voler fare l’allenatore ma poi facendo i primi corsi ho cambiato idea e ho deciso di intraprendere questa carriera».

The post Panchina Milan, il retroscena di Pirlo: cosa è successo con Maldini appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG