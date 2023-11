Da un po’ di tempo in società Milan si pensa al dopo Pioli in panchina per la prossima stagione. In tal senso spunta un nome a sorpresa

Da un po’ di tempo in società Milan si pensa al dopo Pioli in panchina per la prossima stagione. In tal senso spunta un nome a sorpresa:

come riportato da Pasquale Guarro al momento il nome che si staglia sugli altri è quello di Graham Potter.

The post Panchina Milan: spunta un nome a sorpresa per il futuro, lo scenario appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG