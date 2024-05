Continua il casting allenatore del club rossonero: prende forza la candidatura di un tecnico argentino poco menzionato nei giorni precedenti.

L’esperto di mercato Gianluca Di Marzio a Sky Sport ha rivelato notizie clamorose: “Il Milan ci sta provando per Gallardo: l’argentino si sta liberando dall’Al Ittihad e dovrebbe risolvere il contratto a breve. Oltre ad altri profili stranieri come Conceicao e Fonseca, il Milan ha sondato anche lui, che potrebbe essere la sorpresa finale qualora tutte le parti della società rossonera dovessero trovarsi d’accordo sul suo profilo. Un potenziale problema sarebbe stato l’ingaggio elevatissimo che Gallardo percepiva all’Al Ittihad (circa ventidue milioni netti). Tuttavia, risolvendo il contratto con una buonuscita, Gallardo sarebbe a quel punto libero di cercare l’intesa con una nuova squadra, soprattutto qualora il Milan decidesse di affondare il colpo rispetto agli altri candidati ancora in lizza”.

Il profilo

Ex centrocampista offensivo, ora è un allenatore che in Argentina ha vinto praticamente tutto alla guida del River Plate: tra le altre cose si ricordano 3 Coppe di Argentina, 2 SuperCoppa di Argentina, 1 campionato argentino, 1 Copa Sudamericana, 2 Coppa Libertadores, 3 Recopa Sudamericana ed 1 Trofeo de Campeones. Prima del River ha allenato il Nacional con cui ha vinto il campionato uruguaiano mentre in questa stagione è stato il tecnico dell’Al-Ittihad di Benzema, Fabinho e Kanté che al momento è quinto in classifica ben lontano dalle posizioni di vertice. Il suo nome convincerà il popolo rossonero?

