L’ex attaccante Goran Pande, protagonista con l’Inter del Triplete, ha elogiato l’allenatore nerazzurro e l’operato dei dirigenti.

Goran Pandev vede l’Inter come la favorita per la vittoria dello Scudetto; ecco le sue impressioni a RDS. “Secondo me l’Inter ha fatto un grandissimo mercato, è la squadra più forte”.

esultanza a fine gara Inter

“Quest’anno deve puntare a vincere la seconda stella, non è facile perché il campionato italiano è molto difficile: c’è il Milan che è forte, poi la Juve senza coppe e il Napoli. Speriamo di vedere una bellissima Serie A. Con Simone Inzaghi ho giocato cinque anni e mezzo, sono contento che sta facendo benissimo all’Inter. E’ stato criticato ma ha dimostrato di essere un grande uomo e un grande allenatore“.

L’articolo Pandev: “L’Inter ha fatto un grandissimo mercato, Inzaghi è stato criticato ma è un grande allenatore” proviene da Notizie Inter.

