Christian Panucci ha anlizzato l’ultima partita dei bianoconeri contro l’Atalanta di Gasperini. Le sue dichiarazioni

Christian Panucci ha commentato l’ultima partia tra Juventus e Atalanta ai microfoni di Pressing.

LE PAROLE – «Nella prima parte ha attaccato solo l’Atalanta, dopo il vantaggio si è messa dietro e la Juventus ha preso campo. Secondo me la Juventus ha giocato meglio più per le disattenzioni dell’Atalanta anche se comunque ci prova sempre fino alla fine, attacca con 4-5 uomini ma è stato per l’atteggiamento dell’Atalanta che non andava a prendere alto la Juventus. Non penso che la Juventus abbia cambiato modo di giocare, semplicemente è andata in svantaggio e gli altri sono andati dietro».

