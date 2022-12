Sono queste le parole di Panucci a Milannews.it ecco cosa dice in alcune dichiarazioni in esclusiva, così in India per conto del Milan.

Ecco alcune parole di Christian Panucci, in India per conto del Milan, dichiara esclusivamente a MilanNews.it alcune dichiarazioni su Kalulu: “Quando è arrivato al Milan non erano in molti a conoscerlo, invece si è presto dimostrato un giocatore duttile, forte a destra come anche nel mezzo. Lo scorso anno ha giocato un campionato straordinario, contribuendo sicuramente alla vittoria dello Scudetto.“

Conclude così Panucci: “Con la vittoria è poi arrivata la consapevolezza di essersi imposto anche a livello individuale in un contesto prestigioso, cosa che gli ha permesso di continuare a crescere sempre più rapidamente. Non è semplice capire dove possa arrivare, ma già in questo momento si tratta di un giocatore molto importante per una squadra come il Milan“.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG