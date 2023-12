L’ex amministratore delegato dell’Inter Ernesto Paolillo ha espresso il suo parere sui nerazzurri.

Sportitalia ha intervistato Ernesto Paolillo che ha detto la sua sul momento attuale dell’Inter. “Il K. O. in Coppa Italia Lo considero un incidente di percorso, niente di più. Mi auguro che Lautaro torni prima possibile, perché semplicemente è il più forte fra gli attaccanti che abbiamo. Gira e rigira, ma gli attaccanti che abbiamo sono due…”.

Coperta corta in attacco

“Siamo stati molto fortunati a veder esplodere subito Thuram. Non è colpa sua, ma manca ancora un pochino di esperienza al francese, la sta acquisendo e sta avendo sempre più peso. Le alternative a lui e Lautaro ora come ora non sono all’altezza”.

Marcus Thuram

Sulla bravura dei dirigenti e sulla necessità di trovare un esterno destro

“Ausilio è estremamente bravo, Marotta addirittura stratosferico. Sono quindi convinto che se si presenterà l’occasione giusta, la coglieranno al volo. Sanno scegliere, sono bravi. Beppe è il numero uno, inutile girarci attorno”.

Sugli ottavi di Champions

“Un sorteggio difficile. Non sono fra quelli che cantano vittoria perché abbiamo pescato l’Atletico e non il Real. C’è un aspetto in particolare che non depone a nostro favore. L’Atletico non ti fa giocare, blocca davvero il gioco degli avversari. Questo ci farà soffrire, mi auguro che Inzaghi trovi le contromosse giuste. Ci aspetta una trasferta difficilissima, però ce la possiamo giocare. Se tutti saranno in forma al momento giusto”.

Il desiderio irrealizzabile

“Siamo un po’ più deboli dello scorso anno. Insisto: non è colpa dei dirigenti dell’Inter, ma un conto è l’attacco Lautaro-Lukaku, un altro è quello attuale. A voler esagerare sa quale attacco mi sarebbe piaciuto? Lukaku e Lautaro, con Thuram pronto ad entrare”.

L’articolo Paolillo: “A Thuram manca un po’ di esperienza, avrei voluto vederlo insieme a Lukaku e Lautaro” proviene da Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG