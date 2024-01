L’ex direttore generale dell’Inter, Ernesto Paolillo, ha dato un consiglio ai nerazzurri in ottica scudetto: ecco quale

Intervistato da Radio FirenzeViola, Ernesto Paolillo dà un consiglio ai nerazzurri in ottica scudetto.

INTER – «Io sono convinto che l’Inter sia molto forte, probabilmente la più forte. Però considerato il vantaggio di non giocare le coppe, la Juventus sarà una rivale agguerrita fino alla fine del campionato. L’Inter non deve pensare di aver già vinto. Domenica per loro non sara un match facile, deve vincere ad ogni costo prima dello scontro diretto contro la Juventus. Saranno orfani di Barella e Calhanoglu, i due registi del gioco di Inzaghi»

L’articolo Paolillo consiglia l’Inter: «Non deve fare assolutamente questo errore!» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG