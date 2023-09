Ernesto Paolillo, ex amministratore delegato dell’Inter, ha detto la sua riguardo la riforma degli agenti promossa dalla Fifa

Sulle colonne della Gazzetta dello Sport, l’ex amministratore delegato dell’Inter Ernesto Paolillo si esprime sulla riforma degli agenti attuata dalla Fifa.

LEI STA CON LA FIFA – «Certo. Ha fatto una mossa doverosa perché è ora di fare chiarezza su un sottobosco che purtroppo esiste anche nello sport e lucra su queste commissioni».

I PROCURATORI VANNO IN TRIBUNALE – «Se lo fanno perché non vengano tagliati i loro profitti, è una cosa. Se invece vogliono difendere un sistema che copre delle connivenze non trasparenti…».

LA NUOVA LEGGE RISANERA’ IL CALCIO – «Il calcio è malato per diversi motivi, non solo a causa dei soldi che vanno ai procuratori. Porre un freno a questa distorsione però aiuterà a limitare il deficit del sistema».

