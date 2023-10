L’ex amministratore delegato dell’Inter Ernesto Paolillo indica perché non si può escludere che il club cambi proprietà a breve.

TMW ha intervistato Ernesto Paolillo che ha parlato del futuro societario dell’Inter. “Possibile cessione da parte di Zhang? Che sia possibile assolutamente sì, lo dicono varie cose. In primis il dovere dell’attuale proprietà di trovare una soluzione al debito, che fra l’altro è in scadenza, o lo rimborsa o lo rinnova. Per questo c’è anche l’ipotesi cessione. E poi – e lo dice anche un po’ il disimpegno che sembra esserci da parte nella proprietà – dalla mancanza di nuovi investimenti e di iniziative che facciano pensare a un nuovo futuro. Il passivo lo conosciamo tutti, ma c’è anche un valore patrimoniale dei giocatori, c’è anche l’attivo”.

Il debito con Oaktree

Zhang entro la primavera del 2024 deve restituire il debito di 300 e passa milioni maturato col fondo Oaktree o questo diventerà proprietario del club; ecco il pensiero dell’ex dirigente nerazzurro. “È più probabile una cessione piuttosto che Zhang lasci scadere il debito, perché alla fine vuol dire andare in pari, più o meno, nella migliore delle ipotesi. Altrimenti lascia la società in mano ai creditori e non è la soluzione più appetibile”.

