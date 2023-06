L’ex amministratore delegato nerazzurro Ernesto Paolillo ha detto la sua su alcune mosse di mercato dell’Inter.

Ernesto Paolillo a TMW Radio ha parlato di Kristjan Asllani ma non solo. “Meglio fare plusvalenza sul portiere, che è più facile da sostituire rispetto ad altri ruoli dove bisogna trovare degli equilibri. A centrocampo prenderei Frattesi per l’età, la prospettiva, l’ingaggio e per produrre un’ossatura italiana nella squadra, che è motivo di fidelizzazione”.

Davide Frattesi

“Ora come ora Frattesi ha un potenziale di crescita superiore a Milinkovic-Savic. Occhio però a un nuovo caso Bremer: bene fece l’Inter a non superare quel limite che invece fu varcato dalla Juventus. Spero che l’Inter non sia costretta a correre sul filo del rasoio anche quest’anno. Mi auguro che Asllani possa essere impiegato più spesso. Mi dicono che abbia un carattere valido e che si sia inserito bene nello spogliatoio”.

