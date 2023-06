Pippo Inzaghi, allenatore della Reggina, è tornato a parlare della stagione vissuta dal fratello Simone all’Inter tra critiche e risultati

Intervenuto ai microfoni di ‘Tutti Convocati‘, Pippo Inzaghi ha parlato così della stagione vissuta dal fratello Simone all’Inter, elogiandolo per i risultati ottenuti e per come ha saputo reagire alle critiche.

LE PAROLE –: «Simone ha dimostrato di essere diventato un fuoriclasse, al di là del campo, per come ha gestito le critiche ingiuste, alcune fatte ad arte. Ha fatto 5 finali in due anni all’Inter, al di là che in campionato poteva fare meglio, così come tutte le altre».

