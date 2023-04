Paolo Cannavaro: «Davano a De Laurentiis del folle, ha dato un esempio a tutti». Le parole dell’ex difensore del Napoli

Paolo Cannavaro, intervistato da Il Mattino, ha parlato della festa Scudetto del Napoli.

LE PAROLE – «Un po’ mi stancano i luoghi comuni del riscatto sociale e così via. Piuttosto, è lo scudetto delle lungimiranza, è lo scudetto di un modello di club che fa invidia all’Italia, è lo scudetto di un presidente che spesso veniva preso per uno folle per la sua voglia di cambiare le regole e invece alla fine ha avuto sempre ragione su tante cose, sul taglio degli ingaggi, sui bilanci che devono essere sempre in regola. Per questo è tutto più bello. Il Napoli ha vinto con la forza delle idee, dando un esempio di come si possa fare calcio in maniera sostenibile».

The post Paolo Cannavaro: «Davano a De Laurentiis del folle, ha dato un esempio a tutti» appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG